2018-12-05T10:53:46+03:00
Общество

Школьников Смоленской области приглашают на конкурс «Мои госуслуги»

Победители получат ценные подарки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Ежегодный областной конкурс «Мои госуслуги» пройдет в регионе в декабре 2018 года, сообщает пресс-служба обладминистрации. Участие в нем могут принять все общеобразовательные учреждения региона. Суть состязания заключается в том, чтобы привлечь можно больше учеников, их родителей и знакомых старше 14 лет к регистрации на портале Госуслуг.

Победителям и призерам конкурса обещают ценные призы. Заявки на участие принимаются с 6 по 18 декабря. Узнать подробнее о конкурсе можно здесь.

В пресс-службе обладминистрации особо отмечают, что для сельских и городских школ созданы равные условия. Награждение победителей и призеров состоится не позднее 27 декабря.

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