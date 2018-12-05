Школьников Смоленской области приглашают на конкурс «Мои госуслуги»

5 Дек. 10:52 2018-12-05T10:53:46+03:00

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Ежегодный областной конкурс «Мои госуслуги» пройдет в регионе в декабре 2018 года, сообщает пресс-служба обладминистрации. Участие в нем могут принять все общеобразовательные учреждения региона. Суть состязания заключается в том, чтобы привлечь можно больше учеников, их родителей и знакомых старше 14 лет к регистрации на портале Госуслуг.

Победителям и призерам конкурса обещают ценные призы. Заявки на участие принимаются с 6 по 18 декабря. Узнать подробнее о конкурсе можно здесь.

В пресс-службе обладминистрации особо отмечают, что для сельских и городских школ созданы равные условия. Награждение победителей и призеров состоится не позднее 27 декабря.