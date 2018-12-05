5 Дек. 11:13 2018-12-05T11:13:01+03:00

Смолянину грозит до трех лет колонии за хранение марихуаны. ФОТО: pixabay.com

Наркотик был обнаружен у мужчины в ходе обыска его квартиры

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Ранее судимому смолянину 1982 года рождения грозит до трех лет колонии за хранение марихуаны, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Свертки с наркотиком обнаружили полицейские во время обыска его квартиры. Заключение эксперта подтвердило наличие в пакетах запрещенного вещества, массой около 20 грамм.

Подозреваемый признался полицейским, что наркотик хранил для себя.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».