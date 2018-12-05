2018-12-05T11:13:01+03:00
Происшествия

Смолянину грозит до трех лет колонии за хранение марихуаны

Наркотик был обнаружен у мужчины в ходе обыска его квартиры
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянину грозит до трех лет колонии за хранение марихуаны. ФОТО: pixabay.comСмолянину грозит до трех лет колонии за хранение марихуаны. ФОТО: pixabay.com
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Ранее судимому смолянину 1982 года рождения грозит до трех лет колонии за хранение марихуаны, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Свертки с наркотиком обнаружили полицейские во время обыска его квартиры. Заключение эксперта подтвердило наличие в пакетах запрещенного вещества, массой около 20 грамм.

Подозреваемый признался полицейским, что наркотик хранил для себя.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

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