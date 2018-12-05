2018-12-05T12:11:17+03:00
Происшествия

В Смоленске ищут свидетелей страшной аварии на трассе

ДТП произошло рано утром 9 сентября на 379-м км автодороги «Брянск-Смоленск», которая проходит по территории Заднепровского района города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Свидетелей страшной аварии, которая произошла рано утром 9 сентября на 379-м км автодороги «Брянск-Смоленск», ищут в Смоленске, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Около 05.40 нетрезвый водитель Ford Kuga, двигаясь по трассе на территории Заднепровского района Смоленска, не справился с управлением и, съехав в кювет, врезался в дерево. Его пассажир, женщина 1983 года рождения, получила серьезные травмы, которые врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Полицейские просят отозваться очевидцев происшествия и позвонить по телефону: 8 (4812) 77-46-13, 8-919-048-80-11 (отделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями следственного управления УМВД России по Смоленской области).

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