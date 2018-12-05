2018-12-05T13:15:43+03:00
Общество

Три первых автобуса из Москвы прибыли в Смоленск

В ближайшее время в регион прибудет еще 19 единиц транспорта
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Три первых автобуса из Москвы прибыли в Смоленск. ФОТО: МУП «Автоколонна-1308».Три первых автобуса из Москвы прибыли в Смоленск. ФОТО: МУП «Автоколонна-1308».
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В Смоленск прибыли три первых автобуса, которые по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, передаются в муниципальную собственность нашему городу, сообщает МУП «Автоколонна-1308».

Транспорт марки «Волжанин» добрался до нашего региона своим ходом.

Три первых автобуса из Москвы прибыли в Смоленск. ФОТО: МУП «Автоколонна-1308».

Три первых автобуса из Москвы прибыли в Смоленск. ФОТО: МУП «Автоколонна-1308».

- Сквозь непогоду и мокрый снег, до Смоленска своим ходом добрались первых три автобуса из 22, которые нам передали из Москвы, - сообщили сотрудники МУПа. - Впереди осмотр, наведение красоты и выход на маршруты нашего города.

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