В Ельне эвакуировали детей из детского сада «Улыбка»
Воспитанников детского сада «Улыбка» эвакуировали из «горящего» здания в Ельне, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В дошкольном учреждении прошли пожарно-тактические учения.
По легенде, в одном из помещений появился сильный дым, автоматически сработала сигнализация. Администрация быстро связалась с пожарными, отключила электроэнергию и оперативно эвакуировали детей из помещения.
Пожарные довольны результатом учебной тренировки.
По словам начальника 29 пожарно-спасательной части Сергея Филимонова, «персонал сада действовал грамотно, без спешки и паники. За считанные минуты после сигнала оповещения здание полностью опустело».