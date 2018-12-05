5 Дек. 15:58 2018-12-05T15:58:30+03:00

В Ельне эвакуировали детей из детского сада «Улыбка». ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области

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Воспитанников детского сада «Улыбка» эвакуировали из «горящего» здания в Ельне, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В дошкольном учреждении прошли пожарно-тактические учения.

По легенде, в одном из помещений появился сильный дым, автоматически сработала сигнализация. Администрация быстро связалась с пожарными, отключила электроэнергию и оперативно эвакуировали детей из помещения.

Пожарные довольны результатом учебной тренировки.

По словам начальника 29 пожарно-спасательной части Сергея Филимонова, «персонал сада действовал грамотно, без спешки и паники. За считанные минуты после сигнала оповещения здание полностью опустело».