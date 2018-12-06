Смолянку лишили денег в раздевалке спортзала
18-летняя девушка оставила рюкзак без присмотра
Смолянку лишили денег в раздевалке спортзала. ФОТО: pixabay.com
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18-летняя смолянка осталась без денег, оставив без присмотра рюкзак в раздевалке спортзала, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
10 тысяч рублей пропали тогда, когда девушка была непосредственно на тренировке в зале. Опросив свидетелей, стражи порядка задержали 18-летнюю подозреваемую. В полиции девушка призналась, что уже успела потратить украденное.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемой грозит до пяти лет тюрьмы.