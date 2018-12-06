6 Дек. 06:37 2018-12-06T06:39:44+03:00

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Директор фирмы-банкрота в Смоленске расплатился по долгам мебелью, сообщает пресс-служба УФССП по Смоленской области. Судебные приставы наложили арест на недвижимость, которая по своей стоимости может стоить 2,5 млн рублей. Именно столько остался должен руководитель государству.

В ведомстве рассказали, что такая кругленькая сумма накопилась из-за того, что директор ООО несколько лет не платил налоги.

В дальнейшем проверка показала, что у организации нет расчетных счетов, длительное время юрлицо не ведет свою деятельность. В беседе директор отмечал, что не может погасить долг, так как фактически его организация является банкротом. Но юридически подготовить соответствующие документы он не успел.

Рассчитаться мужчина предложил имуществом, находящимся на балансе фирмы. Пристав арестовал мебель. Через некоторое время арестованное будет продано с торгов.