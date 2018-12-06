2018-12-06T06:39:44+03:00
Общество

Директор фирмы-банкрота в Смоленске расплатился по долгам мебелью

Руководитель организации задолжал 2,5 млн рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Директор фирмы-банкрота в Смоленске расплатился по долгам мебелью. ФОТО: r67.fssprus.ruДиректор фирмы-банкрота в Смоленске расплатился по долгам мебелью. ФОТО: r67.fssprus.ru
Изменить размер текста:

Директор фирмы-банкрота в Смоленске расплатился по долгам мебелью, сообщает пресс-служба УФССП по Смоленской области. Судебные приставы наложили арест на недвижимость, которая по своей стоимости может стоить 2,5 млн рублей. Именно столько остался должен руководитель государству.

В ведомстве рассказали, что такая кругленькая сумма накопилась из-за того, что директор ООО несколько лет не платил налоги.

В дальнейшем проверка показала, что у организации нет расчетных счетов, длительное время юрлицо не ведет свою деятельность. В беседе директор отмечал, что не может погасить долг, так как фактически его организация является банкротом. Но юридически подготовить соответствующие документы он не успел.

Рассчитаться мужчина предложил имуществом, находящимся на балансе фирмы. Пристав арестовал мебель. Через некоторое время арестованное будет продано с торгов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобиль столкнулся с автобусом в Смоленской области
Смоленским льготникам предложили новую модель обеспечения лекарствами
В Смоленске дети засоряют канализацию
В Ярцеском районе произошло смертельное ДТП
Между Москвой и Смоленском увеличится количество «Ласточек»
Собаку с перебитым позвоночником перевезут в Смоленск
Трамвай №1 в Смоленске вышел на маршрут
В Смоленске простятся с экс-вице-губернатором Александром Логутовым
В Смоленске продавец магазина забрала деньги из кассы
Смолянина задержали с крупной партией наркотика
Взломана дверь в одну из башен крепостной стены в Смоленске
Поликлинику на Рыленкова в Смоленске отремонтировали
В Смоленске глава секты доводила людей до психбольницы
Нетрезвая смолянка зарезала своего сожителя
Из-за аварии в ряде домов Смоленска отключили воду
В Смоленске автомобилиста могут оштрафовать из-за сломанного светофора
Волонтер Антон Коротченко из Смоленска признан добровольцем года
В Смоленске таксист отказался от поездки, увидев раненого пса
Смолянку лишили денег в раздевалке спортзала
В Ельне эвакуировали детей из детского сада «Улыбка»
Три первых автобуса из Москвы прибыли в Смоленск
В Смоленске ищут свидетелей страшной аварии на трассе