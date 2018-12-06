2018-12-06T07:26:04+03:00
Общество

В Смоленске таксист отказался от поездки, увидев раненого пса

Довезти до клиники нуждающееся в помощи животное не согласился не один перевозчик
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске таксист отказался от поездки, увидев раненого пса. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске таксист отказался от поездки, увидев раненого пса. ФОТО: pixabay.com
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В Смоленске таксист отказался от поездки, увидев раненого пса: довезти до клиники раненое животное не согласился не один перевозчик, пожаловалась смолянка в группе «Забота о животных» социальной сети «Вконтакте».

Девушка увидела раненое животное на автостоянке. Пес нуждался в срочной помощи врачей, т.к. у него была сильно раздроблена лапа.

- Я пыталась вызвать такси, чтобы отвезти его к врачу, но таксист, увидев этот ужас, отказался везти его, как еще помочь псу я не знаю, - написала смолянка.

Через некоторое время в группе нашли добровольцы, готовые помочь животному. Но нашли ли бродягу, не сообщается.

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