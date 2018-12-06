2018-12-06T08:54:15+03:00
Общество

Волонтер Антон Коротченко из Смоленска признан добровольцем года

Награду выпускник медуниверситета получил в Москве из рук президента страны Владимира Путина
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Волонтер Антон Коротченко из Смоленска признан добровольцем года. ФОТО: kp.ruВолонтер Антон Коротченко из Смоленска признан добровольцем года. ФОТО: kp.ru
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Волонтер Антон Коротченко из Смоленска признан «Добровольцем года-2018», сообщает «КП-Смоленск». Награду 24-летний парень получил в Москве из рук президента страны Владимира Путина.

Антон Коротченко – выпускник Смоленского государственного медицинского университета, региональный координатор Всероссийского движения «Волонтеры-медики». Под руководством молодого человека смоленские добровольцы уже три года реализуют проект «Здоровое село», направленный на содействие муниципальным образованиям, малообеспеченным медицинскими кадрами, и оказание медико-консультативной помощи жителям сельских поселений. Ребята рассказывают о болезнях, профилактике и проводят обследования всех желающих.

Опыт смоленских волонтеров-медиков лег в основу Всероссийского субботника «#ДоброВСело».

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