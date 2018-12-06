2018-12-06T10:04:58+03:00
Общество

В Смоленске автомобилиста могут оштрафовать из-за сломанного светофора

Водители предупреждают о сломанной секции регулировщика на перекрестке проспект Гагарина-Кирова
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске автомобилиста могут оштрафовать из-за сломанного светофора. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске автомобилиста могут оштрафовать из-за сломанного светофора. ФОТО: pixabay.com
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В Смоленске автомобилиста могут оштрафовать из-за неисправного светофора, сообщает паблик drive2_smolensk. На перекрестке проспект Гагарина-Кирова сломалась одна из секций светофора. Участники группы сообщают, что в ГИБДД о проблеме знают, но, не исключено, что всем, кто проехал с Гагарина в сторону Кирова, придут штрафы.

- Позвонил в дежурку, о неисправности в курсе, сказали, вполне возможно будет штраф и придется писать объяснительную, что бы аннулировали, - поделился один из подписчиков.

Некоторые водители отмечают, что поломка на перекрестке происходит не в первый раз.

- Была такая же ситуация, только поворот с Гагарина на Кирова, направо со стороны налоговой недели две назад. Штраф не пришел, - написала автомобилист.

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