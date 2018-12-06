2018-12-06T12:03:08+03:00
Происшествия

Из-за аварии в ряде домов Смоленска отключили воду

ЧП произошло утром 6 декабря на улице Николаева
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Из-за аварии в ряде домов Смоленска отключили воду.Из-за аварии в ряде домов Смоленска отключили воду.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Ряд домов Ленинского района остался без холодной воды: в районе 8.30 6 декабря в районе дома №74б на улице Николаева произошла авария на водопроводе, сообщает СМУП «Горсводоканал». Водой затопило тротуар и проезжую часть улицы Николаева. Во всем Ленинском районе снижено давление воды, у кого-то из смолян ее и вовсе нет.

В ближайшее время коммунальщики переключат потребителей воды на резервную линию.

Автомобилисты сняли на видео последствия аварии. Проезд затруднен в районе бывшего развлекательного центра «Центрифуга».

- Соблюдайте осторожность во время движения, - предупреждают друг друга автомобилисты.

Авария на водопроводе 6.12.2018 г..! другой источник

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