2018-12-06T12:15:18+03:00
Происшествия

Нетрезвая смолянка зарезала своего сожителя

Ссора между мужчиной и женщиной произошла во время застолья
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Нетрезвая смолянка зарезала своего сожителя. ФОТО: pixabay.comНетрезвая смолянка зарезала своего сожителя. ФОТО: pixabay.com
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Нетрезвая смолянка зарезала своего сожителя: ссора между мужчиной и женщиной произошла во время застолья, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.

24 июня 2018 года пара решила выпить, слово за слово, и между сожителями произошел конфликт. Словесная перепалка переросла в драку: 54-летняя женщина пырнула супруга ножом в живот. Удар оказался сильным и мужчина погиб.

Обвиняемая не признала свою вину. В результате суд назначил женщине наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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