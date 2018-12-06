2018-12-06T12:43:42+03:00
Происшествия

В Смоленске глава секты доводила людей до психбольницы

Судьбу 48-летней последовательницы учения «Элле-Аят» решит суд
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске глава секты доводила людей до психбольницы. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске глава секты доводила людей до психбольницы. ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

48-летняя последовательница учения «Элле-Аят» ответит в суде за создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с иным причинением вреда здоровью граждан, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.

По версии следствия, руководитель секты длительное время встречалась с «последователями» учения у себя дома. Женщина понимала, что беседы плохо сказываются на здоровье людей, тем не менее, заниматься вовлекать в сообщество не перестала. Через некоторое время люди стали обращаться за помощью к психиатру. В дальнейшем им диагностировали тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобиль столкнулся с автобусом в Смоленской области
Смоленским льготникам предложили новую модель обеспечения лекарствами
В Смоленске дети засоряют канализацию
В Ярцеском районе произошло смертельное ДТП
Между Москвой и Смоленском увеличится количество «Ласточек»
Собаку с перебитым позвоночником перевезут в Смоленск
Трамвай №1 в Смоленске вышел на маршрут
В Смоленске простятся с экс-вице-губернатором Александром Логутовым
В Смоленске продавец магазина забрала деньги из кассы
Смолянина задержали с крупной партией наркотика
Взломана дверь в одну из башен крепостной стены в Смоленске
Поликлинику на Рыленкова в Смоленске отремонтировали
Нетрезвая смолянка зарезала своего сожителя
Из-за аварии в ряде домов Смоленска отключили воду
В Смоленске автомобилиста могут оштрафовать из-за сломанного светофора
Волонтер Антон Коротченко из Смоленска признан добровольцем года
В Смоленске таксист отказался от поездки, увидев раненого пса
Директор фирмы-банкрота в Смоленске расплатился по долгам мебелью
Смолянку лишили денег в раздевалке спортзала
В Ельне эвакуировали детей из детского сада «Улыбка»
Три первых автобуса из Москвы прибыли в Смоленск
В Смоленске ищут свидетелей страшной аварии на трассе