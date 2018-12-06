2018-12-06T12:43:42+03:00
Происшествия

В Смоленске глава секты доводила людей до психбольницы

Судьбу 48-летней последовательницы учения «Элле-Аят» решит суд
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске глава секты доводила людей до психбольницы. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске глава секты доводила людей до психбольницы. ФОТО: pixabay.com
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48-летняя последовательница учения «Элле-Аят» ответит в суде за создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с иным причинением вреда здоровью граждан, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева.

По версии следствия, руководитель секты длительное время встречалась с «последователями» учения у себя дома. Женщина понимала, что беседы плохо сказываются на здоровье людей, тем не менее, заниматься вовлекать в сообщество не перестала. Через некоторое время люди стали обращаться за помощью к психиатру. В дальнейшем им диагностировали тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд.

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