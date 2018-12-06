2018-12-06T14:22:37+03:00
Общество

Поликлинику на Рыленкова в Смоленске отремонтировали

На ремонт детского учреждения затратили более 3 млн рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Поликлинику на Рыленкова в Смоленске отремонтировали. ФОТО: smoloblduma.ruПоликлинику на Рыленкова в Смоленске отремонтировали. ФОТО: smoloblduma.ru
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Детскую поликлинику №7 на Рыленкова в Смоленске отремонтировали, сообщает пресс-служба облдумы. На замену кровли и косметический внутренний ремонт с реставрацией системы вентиляции затрачено более 3 млн рублей.

Работы удалось выполнить в кратчайшие сроки. Теперь учреждение работает на полную мощь: с 3 декабря осуществляется функциональная и лабораторная диагностики, идут педиатрические приемы, также работают все узкие специалисты.

Сейчас внутри поликлиники тепло, светло и уютно, отмечают посетители. Даже воздух, говорят люди, стал свежее.

- Очень довольны ремонтом нашей поликлиники, очень светло, просторно, вентиляция, слава Богу, работает. Очень хорошо. Нам понравилось, - поделилась смолянка Вероника Левшина.

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