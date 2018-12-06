2018-12-06T15:15:49+03:00
Происшествия

Взломана дверь в одну из башен крепостной стены в Смоленске

До тех пор пока местное отделение РВИо не повесит замок, за крепостью присмотрит МУП «Горводоканал»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Взломана дверь в одну из башен крепостной стены в Смоленске. ФОТО: twitter.comВзломана дверь в одну из башен крепостной стены в Смоленске. ФОТО: twitter.com
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Взломана дверь в одну из башен крепостной стены в Смоленске, сообщил поздно вечером 5 декабря в twitter смолянин Андрей Евсеенков. Пострадал вход в Костыревскую башню крепости. До тех пор пока местное отделение РВИо не повесит замок, за крепостью присмотрит МУП «Горводоканал».

Директор департамента музеев Министерства культуры России Владислав Кононов сообщил, что проблема будет решена в ближайшее время.

- Сегодня местное отделение РВИО повесит замок. И заодно проработает вопрос с Горводоканалом создания музея «История водопровода». Или Музей воды. Могло бы получится, есть интересный опыт, – сообщил руководитель департамента музеев.

Кроме того, как стало известно «КП», в настоящее время Костыревская башня пустует: арендатор - ООО «Ритейлгрупп» - ушёл весной 2017 года.

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