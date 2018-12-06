6 Дек. 16:01 2018-12-06T16:01:31+03:00

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Смолянина задержали с крупной партией наркотика, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Спецоперация проходила на железнодорожном вокзале в Смоленске: мужчину скрутили и уложили лицом на капот автомобиля. Задержанным оказался 33-летний смолянин. При нем нашли пластиковые капсулы с подозрительным веществом внутри. Позднее экспертиза показала, что внутри находился наркотик.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» мужчине грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.