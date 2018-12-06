Смолянина задержали с крупной партией наркотика
Мужчину скрутили при сбыте «капсул» на железнодорожном вокзале
Смолянина задержали с крупной партией наркотика: ФОТО: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
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Смолянина задержали с крупной партией наркотика, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
Спецоперация проходила на железнодорожном вокзале в Смоленске: мужчину скрутили и уложили лицом на капот автомобиля. Задержанным оказался 33-летний смолянин. При нем нашли пластиковые капсулы с подозрительным веществом внутри. Позднее экспертиза показала, что внутри находился наркотик.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» мужчине грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.
Задержание сбытчика наркотиков.Материалы пресс-служб