2018-12-06T16:01:31+03:00
Происшествия

Смолянина задержали с крупной партией наркотика

Мужчину скрутили при сбыте «капсул» на железнодорожном вокзале
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянина задержали с крупной партией наркотика: ФОТО: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.Смолянина задержали с крупной партией наркотика: ФОТО: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
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Смолянина задержали с крупной партией наркотика, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Спецоперация проходила на железнодорожном вокзале в Смоленске: мужчину скрутили и уложили лицом на капот автомобиля. Задержанным оказался 33-летний смолянин. При нем нашли пластиковые капсулы с подозрительным веществом внутри. Позднее экспертиза показала, что внутри находился наркотик.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» мужчине грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Задержание сбытчика наркотиков.Материалы пресс-служб

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