2018-12-06T16:01:31+03:00
Происшествия

Смолянина задержали с крупной партией наркотика

Мужчину скрутили при сбыте «капсул» на железнодорожном вокзале
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Смолянина задержали с крупной партией наркотика: ФОТО: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.Смолянина задержали с крупной партией наркотика: ФОТО: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

Смолянина задержали с крупной партией наркотика, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Спецоперация проходила на железнодорожном вокзале в Смоленске: мужчину скрутили и уложили лицом на капот автомобиля. Задержанным оказался 33-летний смолянин. При нем нашли пластиковые капсулы с подозрительным веществом внутри. Позднее экспертиза показала, что внутри находился наркотик.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» мужчине грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Задержание сбытчика наркотиков.Материалы пресс-служб

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Колхозной площади в Смоленске убрали агрессивную рекламу
Владимир Путин прокомментировал работу губернатора Смоленской области
В Велиже возле кафе до полусмерти избили мужчину
По факту смертельного ДТП в Смоленске возбудили уголовное дело
Сотрудники ГИБДД задержали дрифтера в Смоленске
Автобусы из Москвы проверяют на дорогах Смоленска
Хаски, потерявшую хозяина в ДТП, взяли в третью семью
Елку на площади Ленина в Смоленске откроют 21 декабря
В Гагарине горела «Лада Гранта»
Смоляне освоили портал госуслуг
Три улицы Смоленска останутся без холодной воды
В Смоленске оглушили мужчину на выходе из банка
ДТП в Рославле переросло в уголовное дело
В Смоленске следком проверит информацию о неоказании помощи ребенку
Двоих детей спасли из горящей квартиры в Вяземском районе
В Смоленске заработал «Музей счастья»
В центре Смоленска произошло смертельное ДТП
20 тонн испорченной говядины не пустили в Смоленскую область
Жителей проспекта Строителей в Смоленске атакуют крысы
Жителей Твардовского в Смоленске оставили без горячей воды и тепла