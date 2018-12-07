В Смоленске продавец магазина забрала деньги из кассы
Руководство торговой точки недосчиталось 8 тысяч рублей, правда, к тому моменту, женщина уже уволилась
В Смоленске продавец магазина забрала деньги из кассы. ФОТО: pixabay.comФото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Бывший работник магазина забрала из кассы 8 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Недостачу обнаружило руководство торговой точки при пересчете денег. Правда, когда выяснилось, что из кассы пропала наличность, женщина уже не работала в торговой точке.
Найти 31-летнюю смолянку полицейским удалось благодаря камерам и показаниям свидетелей. Задержанная призналась в преступлении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.
Ранее «КП» сообщал, как сотрудник магазина из ТЦ передала деньги за аренду торговой точки псевдодиректору центра.