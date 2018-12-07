В Смоленске простятся с экс-вице-губернатором Александром Логутовым
Известный политик ушел из жизни 5 декабря
В Смоленске простятся с экс-вице-губернатором Александром Логутовым. ФОТО: администрации Смоленской области.
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С экс-вице-губернатором Александром Логутовым простятся 7 декабря КДЦ «Губернский», пишет «Рабочий путь». Александр Иванович умер 5 декабря.
Церемония прощания пройдет с 10.00 до 12.00, после его похоронят на Одинцовском кладбище.
Напомним, Александр Логутов родился в 1952 году в Рославле. В начале 2000-х занимал различные посты в администрациях Смоленска и Смоленской области, три года он был вице-губернатором. А затем работал директором Смоленского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.