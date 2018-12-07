Трамвай №1 в Смоленске вышел на маршрут
Коммунальщики завершили ремонт в Промышленном районе города и транспорт вернули на линию
Трамвай №1 в Смоленске вышел на маршрут. ФОТО: МУТТП
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Трамвай №1 в Смоленске вышел на маршрут, сообщает «КП». «Квадра» завершила ремонт теплосетей и больше не создает помех движению транспорта.
Напомним, трамвай №1 изменил маршрут с 7 ноября. Схема движения была скорректирована из-за ремонтных работ на теплосетях по улице Смольянинова.
Сроки ограничения движения трамвая затянулись, коммунальщики не уложились в поставленные рамки.