СЕГОДНЯ 06:56 2018-12-07T06:56:37+03:00

Трамвай №1 в Смоленске вышел на маршрут. ФОТО: МУТТП

Коммунальщики завершили ремонт в Промышленном районе города и транспорт вернули на линию

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Трамвай №1 в Смоленске вышел на маршрут, сообщает «КП». «Квадра» завершила ремонт теплосетей и больше не создает помех движению транспорта.

Напомним, трамвай №1 изменил маршрут с 7 ноября. Схема движения была скорректирована из-за ремонтных работ на теплосетях по улице Смольянинова.

Сроки ограничения движения трамвая затянулись, коммунальщики не уложились в поставленные рамки.