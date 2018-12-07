2018-12-07T09:37:54+03:00
Общество

Между Москвой и Смоленском увеличится количество «Ласточек»

С 9 декабря 2018 года на всей сети российских железных дорог вводится новый график движения пассажирских поездов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Между Москвой и Смоленском увеличится количество «Ласточек». ФОТО: МЖД.Между Москвой и Смоленском увеличится количество «Ласточек». ФОТО: МЖД.
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Для удобства пассажиров между Москвой и Смоленском увеличится количество «Ласточек», сообщает пресс-служба компании, напоминая, что сдвоенные поезда будут запущены с 9 декабря.

Составы из 10 вагонов вместо прежних пяти будут курсировать вечером, совершая последние рейсы из Москвы и Смоленска.

Так, в новом графике одной из «Ласточек» сообщением Москва – Вязьма – Москва продлевается маршрут до Смоленска. Таким образом, с 9 декабря между Москвой и Смоленском будут курсировать по четыре «Ласточки» в каждую сторону. При этом сохраняется одна между столицей и Вязьмой. Все электропоезда будут останавливаться на станциях Ярцево, Сафоново, Вязьма, Гагарин и Можайск.

В компании отмечают, что «Ласточки» пользуются популярностью у пассажиров, так как позволяют преодолеть расстояние между Москвой и Смоленском за четыре с небольшим часа.

Кроме того, в графике 2018 – 2019 гг. назначается новый поезд № 328/327 МинскКазань с периодичностью курсирования 1 раз в неделю. Он будет проходить по территории Смоленской области, останавливаясь для посадки и высадки пассажиров в Смоленске и Ельне. Новый маршрут позволит жителям области добраться без пересадок до столицы Республики Татарстан – одного из крупнейших религиозных, экономических, политических, научных, образовательных, культурных и спортивных центров России.

Ознакомиться с более подробным расписанием и оформить билеты на поезда дальнего следования можно в железнодорожных кассах АО «ФПК», а также на официальном сайте ОАО «РЖД».

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