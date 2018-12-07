2018-12-07T12:26:54+03:00
Происшествия

В Ярцеском районе произошло смертельное ДТП

Водитель Volvo насмерть сбил женщину
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Ярцеском районе произошло смертельное ДТП. ФОТО: pixabay.comВ Ярцеском районе произошло смертельное ДТП. ФОТО: pixabay.com
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Смертельное ДТП произошло в Ярцеском районе Смоленской области, сообщает отдел пропаганды регионального УМВД.

Трагедия случилась около 22.35 6 декабря. На 329-м км трассы М1 35-летний водитель, ехавший на Volvo, сбил 55 женщину, переходившую дорогу вне «зебры», но в зоне ее видимости. От серьезных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Ранее «КП» писал, что полиция разыскивает свидетелей страшной аварии в Хиславичах, в которой один человек погиб, а другой получил травмы. Нетрезвый водитель за «Приоре» подъехал к Т-образному перекрестку улиц Зверева и Ленина и, не справившись с управлением, въехал в магазин на обочине.

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