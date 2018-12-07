2018-12-07T10:58:46+03:00
Общество

В Смоленске дети засоряют канализацию

Сотрудники «Горводокана» обнаружили в одной из систем множество игрушек, которые мешают нормальной работе КНС
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: СМУП "Горводонакал".ФОТО: СМУП "Горводонакал".
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Дети засоряют игрушками канализацию, сообщает пресс-служба «Горводоканала».

В одной из систем найдено множество мелких предметов, которые выбрасывают дети. Специалисты извлекли как маленькие машинки, так и кукол внушительных размеров.

Снимок «находок» опубликован в соцсетях. Он указывает, что родителям нужно быть внимательными и следить за своими детьми, ведь найденные предметы мешают нормальной работе КНС.

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