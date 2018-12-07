Смоленским льготникам предложили новую модель обеспечения лекарствами

СЕГОДНЯ 11:23 2018-12-07T11:23:26+03:00

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Смоленским льготникам предложили новую модель лекарственного обеспечения, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области. И она уже принесла свои плоды. Так, работа регионального оператора позволила оптимизировать учет и контроль за льготным лекарственным обеспечением граждан, за использованием средств, выделяемых из областного бюджета. Также сократилось число посредников в логистической цепи, что повысило доступность лекарственной помощи, отметил заместитель начальника департамента по здравоохранению Сергей Ковалев.

Сегодня в перечень льготных лекарств включено 810 наименований лекарств, еще 79 не включенных в список закупается в регионе дополнительно. На обеспечение льготников необходимыми препаратами в регионе в 2018 году выделено почти 750 млн рублей.

Сегодня воспользоваться рецептом смоляне-льготники в 45 организациях: 14 из них работают в Смоленске, 31 – в городах и поселках области.

- В рамках работы регионального оператора были открыты аптечные пункты в учреждениях здравоохранения Вязьмы, Дорогобужа, Монастырщины, Починка, Рославля, Сафонова, Ярцева, Десногорска. Таким образом, место отпуска лекарств приближено к местам выписки рецептов, - прокомментировал представитель департамента.

Напомним, узнать наличие лекарства в аптеке можно по телефонам: (4812) 38-72-57 и 63-15-74.