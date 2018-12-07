Автомобиль столкнулся с автобусом в Смоленской области
Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Ярцево, сообщает паблик «Подслушано у водителей в Ярцево» социальной сети «Вконтакте».
ДТП произошло возле интерната на улице Макаренко в районе девяти утра 7 декабря. Автобус и легковушка получили значительные повреждения. О пострадавших не сообщается.
Автомобиль столкнулся с автобусом в Смоленской области. ФОТО: паблик «Подслушано у водителей в Ярцево» социальной сети «Вконтакте».
Ранее «КП» сообщал еще об одной страшной аварии. Вечером 6 декабря на трассе в Ярцевском районе 35-летний водитель, ехавший на Volvo, сбил 55 женщину, переходившую дорогу вне «зебры», но в зоне ее видимости. От серьезных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.