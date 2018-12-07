2018-12-07T14:52:01+03:00
Недвижимость

В поселке под Смоленском отключат воду

Холодной воды не будет в Гедеоновке 11 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В поселке Гедеоновка под Смоленском отключат воду. ФОТО: пресс-служба городской администрации.В поселке Гедеоновка под Смоленском отключат воду. ФОТО: пресс-служба городской администрации.
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В поселке Гедеоновка 11 декабря отключат холодную воду, сообщили в администрации. Такое решение приято из-за планового ремонта на участке водопроводной сети. Планируется, что в домах №12-14 и №16 воды не будет с 10.00 до 17.00

Также в зону отключения попадает отделение № 35 психиатрической больницы, детский сад и частный сектор.

Ранее холодной воды не было в ряде домов Лениского района Смоленска. Отключение произошло из-за масштабной аварии на сетях «Горводоканала».

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