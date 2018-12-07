2018-12-07T14:52:01+03:00
Недвижимость

В поселке под Смоленском отключат воду

Холодной воды не будет в Гедеоновке 11 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В поселке Гедеоновка под Смоленском отключат воду. ФОТО: пресс-служба городской администрации.В поселке Гедеоновка под Смоленском отключат воду. ФОТО: пресс-служба городской администрации.
Изменить размер текста:

В поселке Гедеоновка 11 декабря отключат холодную воду, сообщили в администрации. Такое решение приято из-за планового ремонта на участке водопроводной сети. Планируется, что в домах №12-14 и №16 воды не будет с 10.00 до 17.00

Также в зону отключения попадает отделение № 35 психиатрической больницы, детский сад и частный сектор.

Ранее холодной воды не было в ряде домов Лениского района Смоленска. Отключение произошло из-за масштабной аварии на сетях «Горводоканала».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На 4 дня 14 улиц Смоленска останутся без горячей воды
В Ярцево пытались украсть партию шин на 3 млн рублей
На XIV Твардовских чтениях в Смоленске вспомнят о матери и супруге поэта
Автомобиль столкнулся с автобусом в Смоленской области
Смоленским льготникам предложили новую модель обеспечения лекарствами
В Смоленске дети засоряют канализацию
В Ярцеском районе произошло смертельное ДТП
Между Москвой и Смоленском увеличится количество «Ласточек»
Собаку с перебитым позвоночником перевезут в Смоленск
Трамвай №1 в Смоленске вышел на маршрут
В Смоленске простятся с экс-вице-губернатором Александром Логутовым
В Смоленске продавец магазина забрала деньги из кассы
Смолянина задержали с крупной партией наркотика
Взломана дверь в одну из башен крепостной стены в Смоленске
Поликлинику на Рыленкова в Смоленске отремонтировали
В Смоленске глава секты доводила людей до психбольницы
Нетрезвая смолянка зарезала своего сожителя
Из-за аварии в ряде домов Смоленска отключили воду
В Смоленске автомобилиста могут оштрафовать из-за сломанного светофора
Волонтер Антон Коротченко из Смоленска признан добровольцем года
В Смоленске таксист отказался от поездки, увидев раненого пса
Директор фирмы-банкрота в Смоленске расплатился по долгам мебелью
Смолянку лишили денег в раздевалке спортзала
В Ельне эвакуировали детей из детского сада «Улыбка»
Три первых автобуса из Москвы прибыли в Смоленск
В Смоленске ищут свидетелей страшной аварии на трассе