2018-12-07T16:33:12+03:00
Общество

На XIV Твардовских чтениях в Смоленске вспомнят о матери и супруге поэта

Традиционная встреча почитателей литературного наследия известного смолянина пройдет 20 декабря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На XIV Твардовских чтениях в Смоленске вспомнят о матери и супруге поэта. ФОТО: пресс-служба администрации Смоленской области.На XIV Твардовских чтениях в Смоленске вспомнят о матери и супруге поэта. ФОТО: пресс-служба администрации Смоленской области.
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20 декабря в Смоленской областной универсальной научной библиотеке имени Александра Трифоновича Твардовского состоятся XIV ежегодные Твардовские чтения, сообщает пресс-служба областной администрации.

По традиции, на чтениях выступят ученые-филологи, литераторы, краеведы, писатели, библиотекари, критики, журналисты, преподаватели и студенты из Смоленской, Московской, Кемеровской областей и зарубежных стран.

Участники встречи обсудят «Образ женщины-матери в поэме Твардовского «Дом у дороги», «Родимый край Твардовского. К 30-летию открытия музея-усадьбы «Хутор Загорье», «Образ А. Т. Твардовского в мемуарах А. И. Солженицына» и пр.

Также ряд выступлений будет посвящен крупным юбилеям со дня рождения матери и супруги поэта.

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