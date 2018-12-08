2018-12-08T09:19:20+03:00
Происшествия

В Ярцево пытались украсть партию шин на 3 млн рублей

Водитель, перевозивший их, уснул в машине, воришек спугнули другие перевозчики
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Ярцево пытались украсть партию шин на 3 млн рублей. ФОТО: pixabay.comВ Ярцево пытались украсть партию шин на 3 млн рублей. ФОТО: pixabay.com
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Партию шин на 3 млн рублей пытались украсть двое ранее судимых жителей Ярцева, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Двое мужчин 39-ти и 36-ти лет тайком подкрались к машине, которая перевозила ценный груз. Мужчины перебили пломбировочный трос прицепа, тем самым, открыв себе доступ к багажу. Все это время водитель, перевозивший шины, спал в кабине автомобиля.

Услышав шорох, водители других машин вышли посмотреть что происхотит, и спугнули воришек.

Позднее полицейские задержали подозреваемых. За покушение на кражу мужчинам грозит до десяти лет тюрьмы.

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