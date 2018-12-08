8 Дек. 09:35 2018-12-08T10:57:46+03:00

На 4 дня 14 улиц Смоленска останутся без горячей воды. ФОТО: pixabay.com

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Без горячей воды на четыре дня останутся жители 14 улиц Смоленска, сообщает администрация.

Специалисты МУП «Смоленсктеплосеть» планируют провести химпромывку оборудования 9-ти центральных тепловых пунктов. Горячей воды у смолян не будет с 10 до 14 декабря. В зону отключения попали не только жилые дома, но и детский сад «Чайка».

На 4 дня 14 улиц Смоленска останутся без горячей воды. ФОТО: https:smoladmin.ru

Кроме того, 11 декабря отключат холодную воду в поселке Гедеоновка. Там намерены провести плановый ремонт на участке водопроводной сети.