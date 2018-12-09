9 Дек. 17:27 2018-12-09T17:27:02+03:00

В Смоленске оштрафовали водителя за пересечение стоп-линии. ФОТО: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

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Автобилиста в Смоленске привлекли к административной ответственности за то, что он пересек стоп-линию, подъезжая к светофору, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

О нарушении автомобилиста стражи порядка узнали от жителя Смоленска, который стал свидетелем этого. Он быстро сфотографировал машину и отправил снимок в полицию, уточнив место и время съемки.

Полицейские проверили жалобу. Факт нарушения подтвердился.

Водитель «Ниссан Кашкай» привлечен к административной ответственности, отметили представители ведомства.

За «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика» водителю придется заплатить 800 рублей штрафа.