В Смоленске оштрафовали водителя за пересечение стоп-линии
Автобилиста в Смоленске привлекли к административной ответственности за то, что он пересек стоп-линию, подъезжая к светофору, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
О нарушении автомобилиста стражи порядка узнали от жителя Смоленска, который стал свидетелем этого. Он быстро сфотографировал машину и отправил снимок в полицию, уточнив место и время съемки.
Полицейские проверили жалобу. Факт нарушения подтвердился.
Водитель «Ниссан Кашкай» привлечен к административной ответственности, отметили представители ведомства.
За «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика» водителю придется заплатить 800 рублей штрафа.