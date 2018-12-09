9 Дек. 19:27 2018-12-09T19:28:21+03:00

Смолянин остался без денег, переведя их на оплату несуществующей мебели. ФОТО: pixabay.com

Мужчина увидел понравившиеся предметы в интернете и частично оплатил их, после телефон продавца оказался выключен

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Смолянин купил несуществующую мебель и бытовую технику: предметы он увидел в интернете и заплатил за них 13 тысяч рублей из 38-ми в качестве брони, после телефон продавца оказался выключен, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Следователи выяснили, что объявление на сайте разместила 42-летняя женщина. Фотографии мебели и техники были не настоящими: продавец скачала их из интернета.

- Потерпевший увидел объявление и позвонил по указанному номеру телефона. Женщина на другом конце попросила перечислить ей на карту предоплату и предупредила, что заказ подвезет ее супруг. После перевода денег телефон продавца оказался выключен, - прокомментировали представители ведомства.

Полицейские вышли на подозреваемую по номеру карты. Выяснилось, что она принадлежит знакомому женщины, тот оформил ее не так давно и передал подруге по ее просьбе в личное пользование.

Получив от покупателя деньги за несуществующую мебель, продавец потратила их.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время оно направлено в суд.