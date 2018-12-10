СЕГОДНЯ 06:30 2018-12-10T06:30:38+03:00

В Смоленской области двое мужчин напали на таксиста и угнали машину. ФОТО: группа rosgvard_smolensk социальной сети "Вконтакте".

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Двое мужчин напали на таксиста и угнали его автомобиль в Рудне, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Смоленской области.

Позднее их удалось задержать сотрудникам Росгвардии. Стражи порядка получили информацию о том, где могут находиться подозреваемые в преступлении, и отправились на место. Прибыв по указанному адресу, они увидели автомобиль и двоих мужчин в салоне. Подозреваемые 1982 и 1975 годов рождения задержаны. По делу ведется проверка.