2018-12-10T09:58:06+03:00
Происшествия

В Смоленске подростки, избившие сверстника, остались без наказания

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело на ребят, которые напали на парня 26 сентября 2018 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Полиция отказалась возбуждать уголовное дело на ребят, которые напали на парня 26 сентября 2018 года. ФОТО: скриншот с видео vk.com.Полиция отказалась возбуждать уголовное дело на ребят, которые напали на парня 26 сентября 2018 года. ФОТО: скриншот с видео vk.com.
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В Смоленске подростки, избившие сверстника, остались без наказания, сообщила мама ребенка в группе black.smolensk социальной сети «Вконтакте».

Женщина обращает внимание, что ответ от правоохранительных органов пришел спустя два месяца после нападения на сына - 29 ноября. Никто из избивавших моего сына не понес даже административной ответственности, пишет женщина с просьбой помочь добиться справедливости.

В постановлении, копия которого находится на руках у женщины, говорится об отказе в возбуждении уголовного дела. В документе указано, что такое решение принято, так как в действиях подростков отсутствует состав преступления

Жители областного центра советуют женщине писать в прокуратуру.

Позднее в полиции прокомментировали решение по делу. Парни, участвующие в драке, могли получить немалые сроки за побои и нанесенный молодому человеку вред, но им нет 16 лет.

Напомним, толпа ребят жестоко избили сверстника 26 сентября 2018 года. На кадрах, которые за несколько часов разлетелись по соцсетям, видно, как трое подростков догоняют парня в парке и сначала вместе бьют его лежачего, а затем один из нападавших прыгает избитому на голову и наносит еще более 10 ударов ногами по голове со всей силы, параллельно нанося удары и по телу.

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