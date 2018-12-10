2018-12-10T08:43:37+03:00
Общество

Смолян предупреждают об опасных качелях на Владимирской набережной

Карабины, удерживающие качели, дали трещину
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолян предупреждают об опасных качелях на Владимирской набережной. Карабины, удерживающие качели, дали трещину. ФОТО: vk.comСмолян предупреждают об опасных качелях на Владимирской набережной. Карабины, удерживающие качели, дали трещину. ФОТО: vk.com
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Качели на Владимирской набережной могут быть опасны для отдыхающих, предупреждение появилось накануне ночью, 10 декабря, в группе «Черный список Смоленск» социальной сети «Вконтакте».

Смолянин, обнаруживший поломку, обращает внимание, что карабины крепления заметно износились. На некоторых снимках даже видно, что некоторые дали трещину.

- Непременно направлю запрос в администрацию города, но пока они будут их ремонтировать, лучше, чтобы все об этом знали и поберегли себя, - пишет молодой человек. - Надеюсь, что при ремонте всё же догадаются поставить петли из более прочного материала, нежели карабины из прессованного порошка.

Смоляне быстро отреагировали на сообщение и поблагодарили автора за пост.

- Стоять должен подшипник, карабин - проще и дешевле, - отметил один из участников группы.

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