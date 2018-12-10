Смолян предупреждают об опасных качелях на Владимирской набережной
Качели на Владимирской набережной могут быть опасны для отдыхающих, предупреждение появилось накануне ночью, 10 декабря, в группе «Черный список Смоленск» социальной сети «Вконтакте».
Смолянин, обнаруживший поломку, обращает внимание, что карабины крепления заметно износились. На некоторых снимках даже видно, что некоторые дали трещину.
- Непременно направлю запрос в администрацию города, но пока они будут их ремонтировать, лучше, чтобы все об этом знали и поберегли себя, - пишет молодой человек. - Надеюсь, что при ремонте всё же догадаются поставить петли из более прочного материала, нежели карабины из прессованного порошка.
Смоляне быстро отреагировали на сообщение и поблагодарили автора за пост.
- Стоять должен подшипник, карабин - проще и дешевле, - отметил один из участников группы.