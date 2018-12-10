СЕГОДНЯ 09:31 2018-12-10T09:32:17+03:00

В Смоленске из-за ДТП в Заднепровье образовалась пробка. ФОТО: drive2_smolensk

Авария, в которой не поделили дорогу две легковушки, произошла 10 декабря в девятом часу утра на улице Лавочкина

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ДТП на перекрестке улиц Лавочкина – Котовского привело к образованию затора на дороге, сообщают подписчики группы drive2_smolensk социальной сети «Вконтакте».

Авария, в которой не поделили дорогу две легковушки, произошла 10 декабря в девятом часу утра.

ДТП на улице Дзержинского. ФОТО: drive2_smolensk

Кроме того, в ночь на 10 декабря на улице Дзержинского также столкнулись два автомобиля.

Участник происшествия спустя несколько часов написал сообщение в группе с просьбой помочь найти виновного в аварии.

- Произошло ДТП, спорная ситуация: я ехал на «пятнашке» в левом ряду, а чувак на «Логане» начал совершать разворот с правого ряда, я стукнул его в левую обочину заднего бампера. ДПСники обвинили меня в несоблюдении дистанции. Как доказать свою правоту? – попросил о помощи водитель.

Автомобилисты быстро отреагировали на просьбу и посоветовали найти запись видеорегистратора.