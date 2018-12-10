СЕГОДНЯ 09:55 2018-12-10T09:55:34+03:00

Парни, участвующие в драке, могли получить немалые сроки за побои и нанесенный молодому человеку вред, но им нет 16 лет. ФОТО: скриншот видео vk.com

Парни, участвующие в драке, могли получить немалые сроки за побои и нанесенный молодому человеку вред, но им нет 16 лет

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Смоленские полицейские прокомментировали дело об избиении подростка. В пресс-службе УМВД России по Смоленской области рассказали, почему молодые люди, избившие сверстника два месяца назад, остались на свободе:

- По факту избиения подростка отделом по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 УМВД России по городу Смоленску была проведена проверка. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиненные ему телесные повреждения, квалифицированы как легкий вред здоровью.

Телесные повреждения несовершеннолетнему причинил местный житель 2003 года рождения. Его действия могли бы быть квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение легкого вреда здоровью», однако уголовная ответственность по данному составу наступает по достижении 16 лет, в связи с чем в возбуждении уголовного дела по указанной статье отказано. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и материалы проверки направлены в прокуратуру Ленинского района г. Смоленска. Несовершеннолетний поставлен на профилактический учет в ОПДН отдела полиции № 1 УМВД России по городу Смоленску

Действия двух других участников драки могли бы быть квалифицированы по статье 6.1.1. «Побои» КоАП РФ. Однако в силу своего возраста они не подлежат административной ответственности, которая наступает с 16 лет. Материалы в отношении них направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ленинского района г. Смоленска, - разъяснили сотрудники пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

Ранее в сети появилось сообщение от матери пострадавшего парня. Женщина просит помочь наказать сверстников.