2018-12-10T10:17:48+03:00
Происшествия

В Гагарине горел шиномонтаж

Возгорание могло возникнуть из-за неисправной отопительной печи
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Гагарине горел шиномонтаж. ФОТО: pixabay.comВ Гагарине горел шиномонтаж. ФОТО: pixabay.com
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Шиномонтаж горел вечером 9 декабря в Гагарине, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло около одиннадцати часов вечера на улице Советская. Если бы не вовремя подоспевшие огнеборцы, здание могло сгореть полностью.

- В результате ЧП повреждена наружная стена на площади 3 кв.м., внутренняя стена на площади 6 кв.м., здание закопчено по всей площади, - прокомментировали представители ведомства.

Также обошлось без пострадавших. Сумма ущерба устанавливается. По предварительной версии, возгорание могло возникнуть из-за неисправной отопительной печи

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