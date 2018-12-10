В Гагарине горел шиномонтаж

10 Дек. 10:17 2018-12-10T10:17:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Шиномонтаж горел вечером 9 декабря в Гагарине, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло около одиннадцати часов вечера на улице Советская. Если бы не вовремя подоспевшие огнеборцы, здание могло сгореть полностью.

- В результате ЧП повреждена наружная стена на площади 3 кв.м., внутренняя стена на площади 6 кв.м., здание закопчено по всей площади, - прокомментировали представители ведомства.

Также обошлось без пострадавших. Сумма ущерба устанавливается. По предварительной версии, возгорание могло возникнуть из-за неисправной отопительной печи