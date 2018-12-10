СЕГОДНЯ 11:06 2018-12-10T11:06:28+03:00

Механизм заменит старый, что на склоне около крепостной стены в районе улицы Исаковского

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В Смоленске планируют установить новый горнолыжный подъемник, сообщил президент местного «Экстрим клуба» Алексей Греков на тематической встрече в креативном пространстве «Штаб».

Новое приспособление заменит старое, которое было запрещено Ростехнадзором и не использовалось с 2013 года. Механизм планируют установить на склоне около крепостной стены в районе улицы Исаковского. Эта территория, пожалуй, единственное место в Смоленске, где можно прокатиться на горных лыжах. Склон имеет протяженность 156 метров. Сейчас там уже оборудовано несколько трамплинов.

Но для обновления оборудования нужны деньги. Экстремалы хотят использовать краудфандинг – народное финансирование.

«Мы хотим сделать эту горку социальным проектом, чтобы все желающие смоляне смогли ею пользоваться», – отметил Греков.