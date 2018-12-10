В Смоленске планируют установить новый горнолыжный подъемник
В Смоленске планируют установить новый горнолыжный подъемник, сообщил президент местного «Экстрим клуба» Алексей Греков на тематической встрече в креативном пространстве «Штаб».
Новое приспособление заменит старое, которое было запрещено Ростехнадзором и не использовалось с 2013 года. Механизм планируют установить на склоне около крепостной стены в районе улицы Исаковского. Эта территория, пожалуй, единственное место в Смоленске, где можно прокатиться на горных лыжах. Склон имеет протяженность 156 метров. Сейчас там уже оборудовано несколько трамплинов.
Но для обновления оборудования нужны деньги. Экстремалы хотят использовать краудфандинг – народное финансирование.
«Мы хотим сделать эту горку социальным проектом, чтобы все желающие смоляне смогли ею пользоваться», – отметил Греков.