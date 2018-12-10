2018-12-10T11:06:28+03:00
Общество

В Смоленске планируют установить новый горнолыжный подъемник

Механизм заменит старый, что на склоне около крепостной стены в районе улицы Исаковского
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске планируют установить новый горнолыжный подъемник. ФОТО: pixabay.comВ Смоленске планируют установить новый горнолыжный подъемник. ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Смоленске планируют установить новый горнолыжный подъемник, сообщил президент местного «Экстрим клуба» Алексей Греков на тематической встрече в креативном пространстве «Штаб».

Новое приспособление заменит старое, которое было запрещено Ростехнадзором и не использовалось с 2013 года. Механизм планируют установить на склоне около крепостной стены в районе улицы Исаковского. Эта территория, пожалуй, единственное место в Смоленске, где можно прокатиться на горных лыжах. Склон имеет протяженность 156 метров. Сейчас там уже оборудовано несколько трамплинов.

Но для обновления оборудования нужны деньги. Экстремалы хотят использовать краудфандинг – народное финансирование.

«Мы хотим сделать эту горку социальным проектом, чтобы все желающие смоляне смогли ею пользоваться», – отметил Греков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смоленск получил новую партию автобусов из Москвы
В Смоленске «накрыли» сбытчиков фальшивых денег
В Смоленске искали водителя «Нивы», запершего в салоне собак
В Гагарине горел шиномонтаж
Смоленские полицейские прокомментировали дело об избиении подростка
В Смоленске из-за ДТП в Заднепровье образовалась пробка
Смолян предупреждают об опасных качелях на Владимирской набережной
В Смоленске подростки, избившие сверстника, остались без наказания
В Смоленской области двое мужчин напали на таксиста и угнали машину
Смолянин купил несуществующую мебель
В Смоленске оштрафовали водителя за пересечение стоп-линии
На 4 дня 14 улиц Смоленска останутся без горячей воды
В Ярцево пытались украсть партию шин на 3 млн рублей
На XIV Твардовских чтениях в Смоленске вспомнят о матери и супруге поэта
В поселке под Смоленском отключат воду
Автомобиль столкнулся с автобусом в Смоленской области
Смоленским льготникам предложили новую модель обеспечения лекарствами
В Смоленске дети засоряют канализацию