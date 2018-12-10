В Смоленске искали водителя «Нивы», запершего в салоне собак

СЕГОДНЯ 12:43 2018-12-10T12:43:47+03:00

Автомобилист пытался придти на помощь животным, но найти владельца внедорожника так и не удалось

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Водителя «Нивы», запершего в машине четверых или пятерых больших собак, пытались найти в Смоленске в воскресенье вечером, 9 декабря, сообщает паблик drive2_smolensk социальной сети «Вконтакте».

Инцидент произошел на улице Попова у дома №26. Автомобилист, увидев запертых животных, сначала стучал по машине, чтобы сработала сигнализация, а потом просто остался ждать водителя на улице.

- Срочно, пожалуйста! На улице Попова возле дома №26 в автомобиле «Нива» запреты 4 или 5 больших собак. «Сигналка» не срабатывает. Уже минимум полчаса, а на улице не +20. Может, кто отзовётся!? – написал мужчина с надеждой, что пользователи соцсети узнают автомобиль и помогут с поиском водителя.

Однако участники группы отнеслись иначе к сообщению. Автомобилиста сначала попытались успокоить, а потом обратили внимание, что крупные породы собак преимущественно живут в вольерах на улице. А в машине с ними точно ничего не случится. Да и судя по фото, владелец машины, скорее всего, просто собирался на охоту.