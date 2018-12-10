2018-12-10T13:58:02+03:00
Происшествия

В Смоленске «накрыли» сбытчиков фальшивых денег

Супруги приобрели поддельные купюры через интернет и расплачивались ими в магазинах города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске «накрыли» сбытчиков фальшивых денег. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.В Смоленске «накрыли» сбытчиков фальшивых денег. ФОТО: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
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Семейная пара из Нижнего Новгорода задержана в Смоленске по подозрению в сбыте поддельных купюр, которыми они расплачивались в магазинах областного центра, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Мужчина 1990 года рождения и его жена 1998 года приобрели подделки через интернет и приехали в Смоленск к друзьям. К моменту задержания они успели сбыть 19 бумажек и 20-ти номиналом 5 тысяч рублей.

В полицию поступило несколько сообщений. Руководство магазинов отмечало, что подделки обнаруживались не сразу, а лишь при пересчете денег.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Семейной паре грозит до 8 лет тюрьмы.

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