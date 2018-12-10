В Смоленске выбрали лучшего преподавателя

10 Дек. 16:35 2018-12-12T13:35:42+03:00

В этом году почетное звание досталось сотруднику Смоленского автотранспортного колледжа имени Е. Г. Трубицына Максиму Ершову

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Сотрудник Смоленского автотранспортного колледжа имени Е. Г. Трубицына Максим Ершов стал «Преподавателем года», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Звание лауреатов получили Анастасия Соловьева из Смоленской академии профессионального образования и Олеся Каспарович из Вяземского политехнического техникума.

- Я хочу от всей души поблагодарить своих коллег и учеников за их поддержку и искреннюю самоотдачу в нашей совместной работе, а также выразить слова признательности членам жюри за объективность, интересные вопросы и ценные замечания. Уверен, на нашем педагогическом небосклоне ежегодно будут загораться новые звезды! Желаю удачи будущим конкурсантам!, - отметил Максим Ершов.

Напомним, конкурс «Преподаватель года» проходит в Смоленской области в 17-й раз - за это время его участниками стали более 150 педагогов.