2018-12-10T22:27:46+03:00
Происшествия

Ювелирный магазин ограбили в Смоленске

Мужчину, похитившего украшения, задержали в Тамбовской области
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Ювелирный магазин ограбили в Смоленске. ФОТО: pixabay.comЮвелирный магазин ограбили в Смоленске. ФОТО: pixabay.com
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Ювелирный магазин ограбили в Смоленске, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Из салона похищено три цепочки. Причиненный ущерб оценивается в 130 тысяч рублей.

Сыщики выяснили, что в день ограбления в салон зашел мужчина и попросил продавца показать ему золотые цепочки. Лжепокупатель сделал вид, что рассматривает их, а потом внезапно схватил украшения и выбежал из салона.

Найти подозреваемого в грабеже удалось в Тамбовской области. После выяснилось, что он был ранее судим за аналогичное преступление.

Мужчина 1974 года рождения заключен под стражу, а похищенное изъято.

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