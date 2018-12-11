СЕГОДНЯ 06:26 2018-12-11T06:26:16+03:00

В Смоленске пешехода сбила маршрутка и иномарка. ФОТО: pixabay.com

ДТП произошло в районе 20.00 10 декабря на улице Лавочкина

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Пешеход попал под колеса двух автомобилей в Смоленске, перебегая дорогу вне пешеходного перехода, сообщает drive2_smolensk.

ДТП произошло на Лавочкина в районе 5-й автобазы около 20.00 10 декабря.

- Только что сбили человека: перебегал дорогу не по «пешеходнику», и угодил под колёса маршрутки и «Пассата», состояние человека неизвестно, - сообщил пользователь группы в социальной сети «Вконтакте».

Ранее «КП» сообщал о ДТП на Нахимова, в котором пострадала женщина.

Кроме того, следователи просят очевидцев помочь в расследовании происшествия на 379-м км автодороги «Брянск-Смоленск». Утром 9 сентября нетрезвый водитель Ford Kuga, двигаясь по трассе на территории Заднепровского района Смоленска, не справился с управлением и, съехав в кювет, врезался в дерево. Его пассажир, женщина 1983 года рождения, получила серьезные травмы, которые врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью.