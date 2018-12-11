2018-12-11T07:12:50+03:00
Общество

В Смоленске отремонтируют качели на набережной

Крепления, пришедшие в негодность, заменят в ближайшее время
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске отремонтируют качели на набережной. ФОТО: «Вконтакте» .В Смоленске отремонтируют качели на набережной. ФОТО: «Вконтакте» .
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Опасные крепления на качелях, установленных на Владимирской набережной, заменят в самое ближайшее время, сообщили власти.

Также специалисты проверят другие городские объекты на предмет их безопасности.

Напомним, сообщение о пришедших в негодность креплениях на качелях, установленных на Владимирской набережной, появилось 10 декабря в группе «Черный список Смоленск» социальной сети «Вконтакте».

Смолянин, обнаруживший поломку, обратил внимание, что карабины крепления заметно износились. На снимках видно, что некоторые дали трещину.

Смоляне быстро отреагировали на сообщение и поблагодарили автора за пост.

- Стоять должен подшипник, карабин - проще и дешевле, - отметил один из участников группы.

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