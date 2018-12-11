В Смоленске отремонтируют качели на набережной
Опасные крепления на качелях, установленных на Владимирской набережной, заменят в самое ближайшее время, сообщили власти.
Также специалисты проверят другие городские объекты на предмет их безопасности.
Напомним, сообщение о пришедших в негодность креплениях на качелях, установленных на Владимирской набережной, появилось 10 декабря в группе «Черный список Смоленск» социальной сети «Вконтакте».
Смолянин, обнаруживший поломку, обратил внимание, что карабины крепления заметно износились. На снимках видно, что некоторые дали трещину.
Смоляне быстро отреагировали на сообщение и поблагодарили автора за пост.
- Стоять должен подшипник, карабин - проще и дешевле, - отметил один из участников группы.