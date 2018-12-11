2018-12-11T07:28:53+03:00
Происшествия

В Рославле произошло страшное тройное ДТП

Вечером 10 декабря на перекрестке улице Ленина и Пайтора столкнулись Renault Logan, Lada Kalina и Nissan X-Trail
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Рославле произошло страшное тройное ДТП. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской областиВ Рославле произошло страшное тройное ДТП. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области
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Renault Logan, Lada Kalina и Nissan X-Trail столкнулись на перекрестке улице Ленина и Пайтора в Рославле в девятом часу вечера 10 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

На страшную аварию выезжали огнеборцы из пожарной части №13, также для ликвидации ДТП понадобилась автоцистерна.

В ДТП есть пострадавшие, отмечают спасатели. Людям была оказана первая помощь, после чего они были госпитализированы в больницу.

Ранее «КП» сообщал об еще одном происшествии, в котором пострадал пешеход. Авария произошла на Лавочкина в районе 5-й автобазы около 20.00 10 декабря.

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