СЕГОДНЯ 07:28 2018-12-11T07:28:53+03:00

В Рославле произошло страшное тройное ДТП. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области

Вечером 10 декабря на перекрестке улице Ленина и Пайтора столкнулись Renault Logan, Lada Kalina и Nissan X-Trail

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Renault Logan, Lada Kalina и Nissan X-Trail столкнулись на перекрестке улице Ленина и Пайтора в Рославле в девятом часу вечера 10 декабря, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

На страшную аварию выезжали огнеборцы из пожарной части №13, также для ликвидации ДТП понадобилась автоцистерна.

В ДТП есть пострадавшие, отмечают спасатели. Людям была оказана первая помощь, после чего они были госпитализированы в больницу.

Ранее «КП» сообщал об еще одном происшествии, в котором пострадал пешеход. Авария произошла на Лавочкина в районе 5-й автобазы около 20.00 10 декабря.