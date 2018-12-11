В Смоленске пожаловались на неудобные трамваи

СЕГОДНЯ 08:34 2018-12-11T08:34:49+03:00

Горожане старшего возраста отмечают, что им тяжело подниматься по ступеням, а низкопольного транспорта в областном центре очень мало

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Пенсионеры пожаловались на неудобства, которые они испытывают, когда пользуются трамваями. Дело в том, что людям старшего возраста тяжело подниматься и спускаться по ступеням, сообщает «ГТРК Смоленск». А низкопольного транспорта в Смоленске очень мало – примерно пятая часть. Вот и приходится людям либо ходить пешком, либо выходит значительно раньше нужного времени, чтобы дождаться на остановке нужного транспорта.

В трамвайном депо о проблеме знают, но ничего поделать не могут. Низкопольных трамваев недостаточно, чтобы вытеснить с маршрутов обычные. Да и «нет в стране подвижного состава, нет возможности купить», говорят в трамвайном парке.