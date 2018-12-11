СЕГОДНЯ 10:37 2018-12-11T10:37:39+03:00

В Смоленске снесут пять ларьков и гараж. ФОТО: pixabay.com

Собственников объектов предупреждают, что они могут добровольно освободить ранее занятую землю до 11 декабря

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Пять ларьков и металлический гараж снесут в Смоленске, если владельцы объектов до 11 декабря не сделают это самостоятельно, сообщает администрация.

Нарекания у сотрудников управления имущественных, земельных и жилищных отношений вызвали два павильона, расположенных на Краснинском шоссе у дома №16, и по одному на Нормандии-Неман у дома №1, на Пригородной у дома №7 и Шевченко у дома № 70.

Предприниматели, ранее занявшие землю, а также владелец гаража, расположенного рядом с домом №10г на улице Марии Октябрьской, могут добровольно освободить территорию. В противном случае объекты будут демонтированы.