Ссора водителей в Смоленске закончилась страшным диагнозом

СЕГОДНЯ 11:40 2018-12-11T11:40:19+03:00

Один из автомобилистов ударил другого кулаком в голову, после чего у пострадавшего диагностировали тяжкий вред здоровью

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Тяжелую травму получил автомобилист после ссоры с другим водителем в Смоленске, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

После удара кулаком в голову у пострадавшего диагностировали тяжкий вред здоровью.

О ссоре между двумя водителями стало известно от врачей, которые сообщили полицейским о тяжелом больном. Выяснилось, что конфликт между мужчинами произошел на проезжей части одной из улиц города.

Через некоторое время обидчика задержали. Им оказался местный житель 1993 года рождения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.