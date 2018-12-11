В Смоленске налоговая проведет прием граждан

11 Дек. 12:01 2018-12-11T12:01:16+03:00

Изменить размер текста: A A

УФНС России по Смоленской области проводит день приема граждан. Он состоится 12 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с поручением президента Российской Федерации он проводится ежегодно в приемной президента РФ по приему граждан в городе Москве, приемных президента РФ в федеральных округах и в административных центрах субъектов РФ, в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов РФ и в органах местного самоуправления.

Прием уполномоченными лицами будет проводиться с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).

В случае, если уполномоченные лица управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации и подведомственных территориальных налоговых органов, осуществляющие личный прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в течение 3 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.

Прием уполномоченными лицами будет проводиться:

в УФНС России по Смоленской области по адресу:

214040 г. Смоленск, пр-т Гагарина, 23-В.

в ИФНС России по г. Смоленску по адресу:

214040 г. Смоленск, пр-т Гагарина, 23-В.

В Межрайонной ИФНС России № 1 по Смоленской области по адресу:215600 г. Рославль, ул. Пролетарская, д.93.

В Межрайонной ИФНС России № 2 по Смоленской области по адресу: 215110 г. Вязьма, ул. Космонавтов, д.2.

В Межрайонной ИФНС России № 3 по Смоленской области по адресу:215800 г. Ярцево, ул.Советская, д.27.

В Межрайонной ИФНС России № 4 по Смоленской области по адресу: 215500 г. Сафоново, ул. Советская, д.60.

В Межрайонной ИФНС России № 5 по Смоленской области по адресу: 214040 г. Смоленск, пр-т Гагарина, 23-В.

В Межрайонной ИФНС России № 6 по Смоленской области по адресу: 214025 г. Смоленск, ул. Багратиона, д.25.

В Межрайонной ИФНС России № 7 по Смоленской области по адресу: 216790 г. Рудня, ул. Колхозная, д.3.