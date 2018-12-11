2018-12-11T14:16:43+03:00
Общество

В Смоленске на Колхозной площади ограничили движение машин

До 24 декабря в районе дома №2 будут проходить ремонтные работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске на Колхозной площади ограничили движение. ФОТО: pixabay.com.В Смоленске на Колхозной площади ограничили движение. ФОТО: pixabay.com.
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В районе дома №2 на Колхозной площади ограничили движение транспорта, сообщили сотрудники администрации.

Решение принято в связи с проведением ремонтных работ. Автомобилистам предстоит испытывать сложности до 24 декабря.

Между тем, Смоленск получил новую партию автобусов из Москвы: пять старых-новых машин в ближайшее время выйдут на маршруты. Автобусы прибыли в Смоленск в конце прошлой недели. Техника передана «Мосгортрансом» на безвозмездной основе.

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