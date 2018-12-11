В Смоленске на Колхозной площади ограничили движение машин
До 24 декабря в районе дома №2 будут проходить ремонтные работы
В Смоленске на Колхозной площади ограничили движение. ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:
В районе дома №2 на Колхозной площади ограничили движение транспорта, сообщили сотрудники администрации.
Решение принято в связи с проведением ремонтных работ. Автомобилистам предстоит испытывать сложности до 24 декабря.
Между тем, Смоленск получил новую партию автобусов из Москвы: пять старых-новых машин в ближайшее время выйдут на маршруты. Автобусы прибыли в Смоленск в конце прошлой недели. Техника передана «Мосгортрансом» на безвозмездной основе.