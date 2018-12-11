Более 9 тысяч смолян остались без воды и тепла
9266 смолян остались без горячей воды и отопления из-за аварийных работ, которые проводит МУП «Смоленсктеплосеть» в Заднепровском районе города, сообщают сотрудники ГУ МЧС России по Смоленской области.
ЧП произошло утром 11 декабря. В настоящее время бригада МУП «Смоленсктеплосеть» проводит ремонтно-восстановительные работы. В региональном МЧС отмечают, что причиной отключения воды и тепла стала замена участка стальной трубы диаметром 500 мм на входе в ЦТП.
Отопления и горячей воды нет в 41 доме на улицах Юрьева, Автозаводская, Островского, Чехова, Кутузова. В общей сложности пострадали 9266 человек (из них 2180 детей), пять детских садов и одна школа.